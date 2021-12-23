Madem faiz ödeyecektin, bu çileyi niye yaşattın?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Madem kur farkını, gizli faizi ödeyecektin; sanayicimizden esnafımıza bu çileyi neden yaşattın?” diye sordu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, asgarî ücretin 4250 lira olarak açıklandığını, ancak yüksek enflasyon yüzünden bunun dört ayda eriyeceğini, bu yüzden üç ayda bir asgarî ücrete güncelleme yapılmasını önerdiklerini ifade etti. Akşener şunları söyledi: “Saraya kapandın, zaten anlamadığın ekonomiyi damadına ve liyakatsiz kadrolara bıraktın, olan oldu. 5 müteahhidin keyfi ve parti kodamanlarının lüks hayatları dışında ekonomide iyi giden bir şey kalmadı. Doğru tedavinin ilk adımı doğru teşhistir. Bu krizin sebebi bizzat Sayın Erdoğan ve ülkemize musallat ettiği bu ucube sistemdir. İkide bir dış güçler deyip meseleden sıyrılmaya çalışma. Bu dış güçler her zaman vardı, bu krizin sebebi bizzat sensin. Sen millet bu ucube sistemine ikna ederken ‘verin yetkiyi, dolarla faizle nasıl uğraşılıyor görün’ demiyor muydun? Partili Cumhurbaşkanı Hükümet sistemi dış güçlere tokat gibi inecek demiyor muydun? O tokat ine ine millete indi. Bir kere yaptığın hatanın sorumluluğunu al.”

Böyle iş bilmezlik olur mu?

Hiçbir hesabı tutmayan hükümetin dolara çevrilebilir mevduat kavramını 50 yıl sonra tekrar hayatımıza soktuğunu dile getiren Akşener, “‘Nass var’ diye diye gezdi, pazartesi akşamı hayatımıza yepyeni bir faiz tipini soktu. Türk Lirası mevduata dönenlere kur farkını devlet olarak ödeyeceklerini açıkladı. Gitti TL’yi dolara bağladı, ‘benim itibarım yok, Amerika’yı kendime kefil tutuyorum’ dedi. Çocuk mu kandırıyorsun? Madem kur farkını, gizli faizi ödeyecektin; faizle bu kadar oynayıp döviz lobilerinin ekmeğine niye yağ sürdün? Sanayicimizden esnafımıza bu çileyi neden yaşattın? Adını faiz koysan bankalar piyasa şartlarına göre davranıp yükü omuzlanacaktı, şimdi hem faiz hem döviz lobisini milletin hazinesinden besleyeceksin. Türkiye ekonomisi deneme tahtası mı? Türk milleti kobay mı? Böyle iş bilmezlik olur mu?” diye sordu. İktidara çağrıda bulunan Akşener, “İki gündür saray medyasında kutlama yapmayı biliyorsunuz; madem kur düştü, madem uçuyoruz; doğal gaz ve elektrik fiyatlarını derhal düşürün” dedi.

Recep Gören - ANKARA