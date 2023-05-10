DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Siirt’te konuştu.

Babacan; “Asıl mesele; devleti çetelerden, mafya kalıntılarından temizlemektir. Yeter artık. Arka arkaya videolar çıkıyor. YouTube yayınlarının biri bitiyor, biri başlıyor. Çete, mafya sarmış her yeri. Asıl mesele; kamu kaynaklarının yandaşlara peşkeş çekilmesini önlemektir. Asıl mesele; milletin kaynaklarını millet için harcamaktır. Vatandaşımızın soğanı da patatesi de yumurtayı da kıymayı da gönül rahatlığıyla, kolayca almasını sağlamaktır. Torpili, kayırmacılığı, yoksulluğu yok etmektir. 783 bin kilometrekare vatan topraklarında özgürlüğün, zenginliğin ve adaletin türküsünü hep bir ağızdan söyleyebilmektir” dedi.

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