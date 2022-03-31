Mağduriyetle geldiniz, zalim oldunuz

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Genel Kurulu’nda, seçim mevzuatında değişiklik teklifi ile ilgili, “Sizin bu getirdiğiniz teklif ne Türkiye demokrasisinin teamüllerine uygun ne de siyasetin ahlakına uygun. Tırnak içerisinde söylüyorum: Bu, bir ahlaksız tekliftir” dedi.

Tanrıkulu, “Biz sizin yanınızda durduk bakın, 2002’den önce yanınızda durduk. Mağduriyetlerinizin arkasında durduk ama şimdi siz o mağduriyetlerin arkasına sığındınız, iktidar oldunuz ve zalim oldunuz! Bakın bu yasa açık bir biçimde seçim güvenliğine aykırıdır, seçme hakkına aykırıdır ve siyasi partilerin siyasete katılma hakkına aykırıdır ve siz bu yöneldiğiniz hukuk dışılıkla, demokrasi dışılıkla tarihe gömüleceksiniz. Yolumuz açıktır, hiç endişe etmeyin.” Ankara - Recep Gören

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