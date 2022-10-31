Mahir Ünal: Bugün itibarıyla görevimden affımı talep ettim

AKP Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, grup başkanvekiliği görevinden affını talep etti.

Ünal, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla grup başkanvekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım." ifadelerine yer verdi. AA

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