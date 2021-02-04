Mahkeme AİHM’i dikkate almadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tank- Palet Fabrikası’yla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirilerine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararı dikkate alınmadan, 100 bin liralık manevî tazminat cezası verildi.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, AİHM’in kararına atıfta bulundu. Çelik, Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu hakkında açtığı başka bir dâvâda yerel mahkemenin 5 bin lira tazminata hükmettiğini ancak AİHM’in söz konusu olaya ilişkin Kılıçdaroğlu’nun ifade hürriyetinin ihlâline karar verdiğini hatırlattı.

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