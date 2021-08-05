Makam filosundan yangın filosuna sıra gelmiyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu haftalık basın toplantısında Türkiye’deki orman yangınlarını değerlendirdi.

Karamollaoğlu açıklamalarında, “Sosyal medya üzerinden yürütülen ve bizzat İletişim Başkanlığı tarafından körüklenen hashtag savaşları Türkiye’nin sosyal ayrışmışlığını ve afet diplomasisindeki başarısızlığını göstermektedir. Orman yangınlarında karşılaştığımız manzaralar ve hazırlıksızlıklar bize olası bir İstanbul Depremi’nde nasıl bir manzara ile karşı karşıya kalacağımızı düşündürüyor. Bu iktidarın “önlemler alındı, hazırlıklıyız” demesine maalesef güvenmiyoruz. Üst yapısı ve altyapısı eskimiş bir İstanbul’da gerçekleşecek muhtemel bir deprem gerçeği önümüzde dururken; hâlâ inatla Kanal İstanbul’u yapmakta ısrar etmelerini anlamıyoruz. Bu ülkenin vatandaşları ülkemizin ormanları yeterli ve etkili bir filo ile korunsun istiyor. Ama maalesef adalet olmayınca, hesap verme olmayınca makam sahiplerine filo kurmaktan, yangınla mücadele filosunu kuramıyorlar” dedi.