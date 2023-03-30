Manevi değerlerimize hiçbir güç zarar veremez

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davuoğlu, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı iftar programındaki konuşmasında, “Devletimizin itibarı daha güçlü olacak. Kurumlarımız daha güçlü olacak. Türkiye’nin uluslararası itibarı bugün olduğu gibi asla çiğnenmeyecek” dedi ve ekledi:

“Uzun zamandır milletimiz yorgun düştü. Yukarıdan gelen üstenci bir dil, buyurgan bir dil toplumumuzu kutuplara böldü. Bizden ve onlardan dediler. Buradan, Konya’dan çağrıda bulunuyoruz, gelin barışalım. Sayın cumhurbaşkanı adayımızın huzurunda ve bütün cumhurbaşkanı yardımcılarımızla, bütün siyasi erkanla birlikte biz Hazreti Mevlânâ’nın, Seyyid Mahmud Hayrani’nin ve daha nice büyük Horasan erenlerinin torunlarının olarak söz veriyoruz. Hiçbir güç ve kudret bu toprakların manevi değerlerine zarar veremeyecek. Kimse Konyalılara ve milletimizin yüreğine korku salmaya kalkmasın. Kimse bir daha bu topraklarda din ve vicdan özgürlüğünü asla kısıtlayamayacak.” Konya - anka

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