Masayı çatırdatamazlar

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da 6’lı Masa ile alakalı olarak konuştu.

Uysal, “6’lı masa çatırdıyor mu?” şeklindeki bir soruya, “Bir latife ile başlayayım o zaman bende. Hani tilkinin 40 hesabı vardır derler, 40’ı da kümes üzerine. İktidar ve Cumhur ittifakının da tek bir hedefi var; bir araya gelinemez diye var sayımda bulundukları muhalefetin farklı referans ağlarından beslenmiş olmalarına rağmen, Türkiye’nin muhatap olduğu usulsüzlük, hukuksuzluk, yolsuzluk birçok şey sayabiliriz bunu temel alarak hukuk ve demokrasi alanında bir araya geldi, emin olsunlar bunu çatırdatamazlar” cevabını verdi. Ankara - Fatih Karagöz

Okunma Sayısı: 237

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.