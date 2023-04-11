Mazlumun ahı yerde kaldıkça zalimin zulmü artıyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İslam ülkelerinin büyükelçilerini iftar yemeğinde ağırladı. Karamollaoğlu burada yaptığı konuşmada “Filistin özgürlüğe kavuşmadıkça dünyada huzur ve barışın olmayacağına inanıyorum.

Bilmeliyiz ki yıllardır tecrübe edildi, mazlumun ahı yerde kaldıkça zalimin zulmü her geçen gün daha da artmakta. Zaman, sorumluluklarımızı kuşanma zamanıdır. Zaman, İslam aleminin tek bir saniye dahi kaybetmeden bir araya gelme ve bu tehlikelere karşı bir politika belirleme zamanıdır. Bize, size ve hepimize bu hususta büyük sorumluluklar düşmektedir. Ahlakın, adaletin, hakkın ve hakkaniyetin yeryüzü üzerinde hakim olması için hep birlikte bu istikamette gayret göstermeye mecburuz. Sadece Filistin değil, maalesef bugün bir bütün olarak İslam alemi sahipsiz ve coğrafyamız darmadağın. Ülkemiz yeni bir dönemin eşiğindedir. Bizler, şahsiyetli bir dış politika vizyonu ile İslam alemini aktif hale getirmek mecburiyetindeyiz” dedi.

Ankara - Anka