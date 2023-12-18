MB Başkanı yakınıyorsa millet ne yapsın?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya’da partisinin Selçuklu İlçe Kongresi’ne katıldı. Babacan şunları söyledi:

“Geçtiğimiz gün Merkez Bankası’nın yeni başkanı bir röportaj vermiş ve demiş ki, ‘İstanbul’da kiralar öyle pahalı ki, annemin evine taşındım.’ Bilmeyenler bilsin. 11 yıl bu ülkenin ekonomisinin başında olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum; Merkez Bankası Başkanları, bütün bürokrasi sisteminde en yüksek maaş alan birkaç bürokratlardan birisidir. Ben şimdi soruyorum. Bu ülkede Merkez Bankası Başkanı’nın kiralardan şikayet ettiği bir şehirde bir memur, bir öğretmen, bir polis nasıl yaşayacak? Doktolar ne yapacak, işçiler ne yapacak, öğrenciler ne yapacak o şehirde? Her gün motor üzerinde canını tehlikeye atan kurye arkadaşlarım ne yapacak? Açlık sınırının bile altında bir emekli maaşı alan, bugün 7 bin 500 lira emekli maaşı alan bir vatandaşımız nasıl yaşayacak?”

Konya - Anka