Meclis’te parti - devlet soruları

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, ‘parti-devlet’ tartışmalarına yol açan uygulamaları ile ilgili iki önergeyle TBMM gündemine taşıdı.

Yeneroğlu, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni’nde AKP’nin “Türkiye Yüzyılı” şarkısının söylenmesini ve aynı kampanyanın logosuyla başlayan “HealthTürkiye” filminin televizyon ve radyolarda “ücretsiz ve zorunlu” olarak yayınlanacağı iddialarını bakanlara sordu. Yeneroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan şu soruların yanıtını istedi: “Siyasi bir partinin seçim faaliyeti kapsamında bestelenen bir şarkının Polis Akademisi Bandosu tarafından tertip edilmesi, çalınması ve söylenmesi Polis Akademisi Bandosu’nun kendi takdiri ile mi gerçekleşmiştir? Eğer bir emir doğrultusunda çalınmış ise bu emir hangi makam tarafından verilmiştir? Yukarıda bahsedilen kanuna ve anayasaya aykırılık halleri gözetilerek hukuka aykırı emri veren ve hukuka aykırı emri yerine getiren personeller hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmış mıdır?” Ankara - Fatih Karagöz

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