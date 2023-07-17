CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, akaryakıtta yapılan rekor ÖTV artışını eleştirdi.

Öztunç, “15 Temmuz artık FETÖ darbe girişiminin yıldönümü olarak anılmayacak aynı zamanda cumhuriyet tarihinde akaryakıta yapılacak zammın da en büyük yıldönümü olarak anılacak. Böyle bir zam olur mu nasıl vicdanınız var sizin! Akaryakıta bu kadar zam demek iğneden ipliğe her şeye zam gelecek anlamına geliyor. Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Bu zam AKP’nin ‘Türkiye Yüzyılı’nın göstergesi. Türkiye Yüzyılı dedikleri meğer zam yüzyılıymış” dedi. Ankara - anka

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