Mehmet Pösteki: AKP, 10 puandan fazla oy kaybetti

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, AKP’nin 10 puanın üzerinde oy kaybettiğini söyledi.

Pösteki Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AKP’nin oy kaybına sebep olan nedenleri şöyle sıraladı, “Yaptığımız araştırmalara göre Ak Parti’nin oy kaybı 10 puanın üzerinde. Bu oy kaybının sebepleri; Ekonomi, 5 Puan, Kötü yönetim; 3 Puan, Hukuk, Adalet ve Özgürlük endişeleri yaklaşık 2 puan” dedi. Pösteki yaptığı paylaşımlara şöyle devam etti: “Bu durumda Ekonomi düzelse dahi, Yönetimdeki Kötüleşme, Demokrasiden Geriye Gidiş ve Adalet konuları düzelmeden (bu üç konu da doğrudan başkanlık sisteminin getirdikleriyle ilgili), AK Parti en fazla kaybettiği oyların yarısını geri alabilecektir.” Haber Merkezi

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