"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Memur yine geçim derdiyle baş başa bırakıldı

25 Ağustos 2021, Çarşamba 20:30
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yapılan artışın yaşanan gerçek enflasyonun altında kaldığını belirtti.

Karamollaoğlu, “Memurlar ile hükümet arasında gerçekleştirilen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri hayal kırıklığıyla sona erdi. Her zaman olduğu gibi ‘Memuru enflasyona ezdirmeyeceğiz’ diye süreci başlatan iktidar, memuru yine geçim derdiyle baş başa bıraktı” dedi. Karamollaoğlu, “İki yılın sonunda bile şimdiki yoksulluk rakamlarının altında kalacak maaşlarla memuru her geçen ay daha da yıkıcı hale gelen enflasyon girdabının içinde bırakan yetkililer, devletin aslî unsuru olan memurların beklentilerini maalesef karşılayacak bir ücret artışı yapmamıştı” ifadelerini kullandı.

Okunma Sayısı: 135
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Faturalar cep yakıyor

    12 milyon kişi bugüne de işsiz uyandı

    AKP memurun canına okuyor

    Dördüncü pike gidiyoruz

    Özel okullar eriyor

    1 trilyon dolara niye çıkamadık?

    'Dijitalzedelere 6 altın öneri'

    Bu tiyatroyu kaçıncı kez seyrediyoruz?

    Memur yine geçim derdiyle baş başa bırakıldı

    'TSK unsurlarının Afganistan’dan tahliyesine başlandı'

    Türkiye'de 19 bin 970 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Merkel: Taliban ile diyalog devam etmeli

    Pentagon: Kabil Havalimanı'nda sorumluluğumuz yok

    BM'den uluslararası topluma Yemen için acil fon çağrısı

    ABD, Afganistan'dan 14 Ağustos'tan bu yana 82 bin 300 kişiyi tahliye etti

    Hukuka aykırı

    Arap ülkeleri IMF'den 37,3 milyar dolar aldı

    Risk haritasındaki "kırmızı" renkli tek il Şanlıurfa oldu

    Dünya Bankası Afganistan yardımlarını durdurma kararı verdi

    Memur zammında hayal kırıklığı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yassıada skandalı
    MUSTAFA BALIKÇI

    Zulüm kemâle erince
    Ali FERŞADOĞLU

    Süfyanizm her şeyi musallat eder!
    Genel

    Faturalar cep yakıyor
    Ahmet BATTAL

    Sağduyu ses vermeli
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Allah insanı ne için mi yarattı?
    Faruk ÇAKIR

    İdarecileri yanıltmayalım
    Cevher İLHAN

    “Ecnebilerin sığınmacı plânı”na taşeronluk

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.