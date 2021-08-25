Memur yine geçim derdiyle baş başa bırakıldı

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yapılan artışın yaşanan gerçek enflasyonun altında kaldığını belirtti.

Karamollaoğlu, “Memurlar ile hükümet arasında gerçekleştirilen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri hayal kırıklığıyla sona erdi. Her zaman olduğu gibi ‘Memuru enflasyona ezdirmeyeceğiz’ diye süreci başlatan iktidar, memuru yine geçim derdiyle baş başa bıraktı” dedi. Karamollaoğlu, “İki yılın sonunda bile şimdiki yoksulluk rakamlarının altında kalacak maaşlarla memuru her geçen ay daha da yıkıcı hale gelen enflasyon girdabının içinde bırakan yetkililer, devletin aslî unsuru olan memurların beklentilerini maalesef karşılayacak bir ücret artışı yapmamıştı” ifadelerini kullandı.

Okunma Sayısı: 135

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.