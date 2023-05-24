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25 MAYIS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Meral Akşener: Bu duruma düşmesi ayıp

24 Mayıs 2023, Çarşamba 23:12
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, montaj tartışmaları ile ilgili, “Bir Cumhurbaşkanının böyle bir duruma düşmesinin gerçekten ayıp olduğuna inanıyorum” dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan montajlı video hakkındaki “Ama montaj, ama şu, ama bu… Video çekimlerini yaptılar” açıklamasına tepki gösterdi. Akşener, “Bir cumhurbaşkanına yakışmayacak bir tutum bu. Hala seçilmiş Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan seçim gününe kadar. Ve çok acı, çok ayıp. Çünkü her birimizin, ona oy versin vermesin her birimizin can güvenliğinden, emniyetimizden sorumlu bir kişinin bir siyasetçi olabilir ama neticede bir vatandaş Sayın Kılıçdaroğlu ve ben, diğer arkadaşlar, bizleri PKK’lılıkla suçlamak ve sonra da ‘Ne var canım bunda montaj olur, şu olur, bu olur’ demek ben buna uygun kelime bulamıyorum. Sadece çok üzüldüğümü, çok acı bulduğumu ve bir Cumhurbaşkanının böyle bir durama düşmesinin gerçekten ayıp olduğuna inanıyorum.”

Bu ucube sistemden vazgeçilecek

Akşener, Cumhur İttifakı’nın TBMM’de çoğunluğu elde ettiği ortamda Millet İttifakı’nın Adayı Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı seçilmesinin nasıl bir sonuç doğuracağıyla ilgili soruya şu cevabı verdi: “Bir kere Meclis yasamadır, Cumhurbaşkanı tek başına yürütmedir. Şimdi bu acayip güç, yani cumhurbaşkanının yetkilerini anlatmam mümkün değil. Milletvekillerinin bir kıymeti harbiyesi yok, Meclis’in bir gücü yok. Şimdi Cumhur İttifakı Meclis’i aldığı için ben bunu Allah şahit bir şans olarak görüyorum. İkisini beraber almayı çok isterdik o başka bir şey ama bu da bir şans getiriyor. Meclis Cumhur İttifakı’nın, Millet İttifakı’nın adayı Sayın Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçildiği andan itibaren bakın göreceksiniz en kısa sürede hem de referanduma gerek kalmadan AK Parti’nin içinde yer aldığı, belki hepimizin görüşlerinin dikkate alındığı, Millet İttifakı’nın önerileriyle Cumhur İttifakı’nın bileşenlerinin önerilerinin çok ters düşeceğini düşünmüyorum parlamenter sisteme geçişte. Hukukun üstünlüğü, liyakat, şeffaflık, yargının bağımsızlığı konularında çok rahat anlaşılıp bu ucube sistemden hem de AK Parti’nin gayretiyle de vazgeçileceğine inanıyorum.”

Ankara - Anka

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