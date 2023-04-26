Meral Akşener’den AKP’lilere çağrı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs seçimleri çalışmaları kapsamında Van’da ‘Doğu-Güneydoğu Kanaat Önderleri Buluşması’na katıldı.

Akşener, “AKP’li kardeşlerime, Sayın Erdoğan’ı seven kardeşlerime özellikle sesleniyorum, nasıl sayın Gül’ü arayıp 2 gün sonra seçimi kazandıktan sonra ‘Allah inşallah devletle milletin barışmasına sizi vesile kılar’ dediysem, bugün de diyorum ki AK Partili kardeşlerim o tutumu alın ki bu ülke artık rövanş işinden kurtulsun, artık İmam Hatipler kapanır mı korkusundan kurtulalım, başımızdaki örtü çekilir mi korkusundan kurtulalım. ‘Kolum kısa, yolda yürürken tekme yer miyim, kötü bir bakışla karşılaşır mıyım’ dikkat edersen hep kadınlar özne, bundan kurtulalım” dedi. Van - Anka

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