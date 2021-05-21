Meral Akşener’e provokasyona tepki

Rize’nin İkizdere ilçesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik provokasyon millet ittifakını oluşturan partilerin genel başkanlarından tepki geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Bu ülkenin dip köşe temizliğe ihtiyacı var. Seçimden korkma Erdoğan” dedi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da sosyal medya hesabından üzerinden, “Ülkenin ve kimi iktidar mensuplarının savrulduğu yer çok acınası! Bir tarafta İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener Rize’ye vatandaşların tepkisine kulak vermeye gidiyor, diğer tarafta kimi iktidar yanlıları ülkeyi talan edenleri savunmak adına provokasyon yapıyor” dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise, “Sayın Meral Akşener’e Rize İkizdere ziyaretinde yapılan saldırı siyaset kurumuna yapılmıştır. Misafirperverliğe yakışmayan bu çirkin davranışı kınıyor, Meral Hanım’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi. Ankara – Fatih Karagöz

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