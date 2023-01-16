Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Altılı Masa’ya atıfta bulunarak, “Bizim meselemiz Türkiye’ye derinden nefes aldırabilmek” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Gültekin Uysal, “Türkiye’de zaman zaman kötü yönetimler oldu, ama kötü niyetle, bu kadar kötü niyetle yöneten olmamıştı. Gündemlerinden muhalefeti çıkarsak memlekete söyleyecek sözleri yok” dedi. İki yıl iki dönem sınırını iktidar koyduğunu da hatırlatan Uysal, “Şimdi bilgiç bilgiç ekranlarda konuşan, bu anayasa çalışmasını yapan iktidar mensuplarının kulağından tutar Erdoğan; nasıl yaptınız diye! İktidar, yaptıkları düzenlemeler sıcaklığını korurken seçime gitmek istiyor! Cumhurbaşkanı’nın kendi varlığından ayrılmaz yetkileri bu tür mekanizmaların tabii tutmaya imkanda vermez doğru da olmaz” değerlendirmesinde bulundu. FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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