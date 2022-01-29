Mevsimlik işçi

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer’in görevden alınmasıyla ilgili, ‘Kendisinin mevsimlik işçiye döndüğünü itiraf etmiş. ‘Bu koltukta şimdi ben oturuyorum, yarın başkası oturur’ demiş. Haklı’ dedi.

DEVA Partisi sosyal medya hesabından, TÜİK Başkanı Dinçer’in görevden alınarak yerine Erhan Çetinkaya’nın getirilmesinin hemen ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın bir açıklaması paylaşıldı. Babacan’ın ifadeleri şu şekilde: “TÜİK Başkanı, kendisinin mevsimlik işçiye döndüğünü itiraf etmiş. ‘Bu koltukta şimdi ben oturuyorum, yarın başkası oturur’ demiş. Haklı da. Başkanın kim olduğunun o kadar önemi yok. TÜİK bağımsız değil ki. Orayı da tek başına Erdoğan yönetiyor.” Haber Merkezi

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