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26 AĞUSTOS 2022 CUMA - YIL: 53

Meydan ve anketlerden memnun değil

25 Ağustos 2022, Perşembe 17:00
TBMM’nin kapanmasıyla Ordu, Çorum ve Manisa gibi illerde mitingler düzenleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu mitinglerdeki kalabalığı “beğenmediği” ve kurmaylarına, “Sahada olun, 20 yıllık icraatımızda olanları anlatın” talimatını verdiği ifade ediliyor.

Cumhuriyet’in haberine göre, AKP’nin İstanbul’da, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticilerinin de katıldığı “Yüz Yüze 100 Gün” programına ilişkin Erdoğan’ın “İstanbul’da gezilmedik yer bırakılmaması” talimatını verdiği de kaydediliyor. Erdoğan’ın “meydanlarda daha fazla kalabalık istediği” belirtilerken ayrıca “önüne gelen anket sonuçlarından da memnun olmadığı” dillendiriliyor. AKP’li kurmaylar, Erdoğan’ın son günlerde dış politikada yürüttüğü görüşmeler sonrasında “partinin oylarının arttığını” savunuyor. Ancak bu artışın “Erdoğan’ın istediği düzeyde olmadığını” belirtiyor.

Haber Merkezi

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