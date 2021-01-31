MHP’den kaçış

Son haftalarda açıklanan kamuoyu anketlerinde MHP oylarındaki düşüş dikkat çekiyor.

Muhalefet partilerine göre bu düşüş 2018 seçimlerinde alınan oyun yarısına kadar ulaşıyor. Gazete Duvar’ın haberine göre, yaptırdıkları bir ankette MHP’nin yüzde 6 göründüğünü söyleyen bir muhalefet temsilcisi “Yüzde 11 oyun yarısı zaten MHP’de park etmiş oylardı. 2018 seçimlerinde kutuplaştırma çok yüksek olunca diğer partilere gidemedi, orada park etti ama şimdi çıkıyor” yorumunu yaptı. Muhalefete göre bu oyların yeni adresleri İYİ Parti ile yeni kurulan DEVA Partisi ile Gelecek Partisi.

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