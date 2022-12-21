Millet 47.5, Cumhur 41.3

PİAR Araştırma, 15-18 Aralık tarihleri arasında 26 ilde 2618 katılımcı ile yüz yüze yapılan anketin sonuçlarını yayınladı.

Katılımcılara, “Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” diye soruldu. Kararsızlar dağıtıldığında partilerin oy oranları şöyle: AKP: Yüzde 29,8. CHP: Yüzde 26,7. İYİ Parti: Yüzde 10,3. HDP: Yüzde 9,8. Ankete katılanlara ‘Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turuna Cumhur ve Millet İttifakı adayları kalırsa kime oy verirsiniz?’ diye soruldu. Olası bir ikinci turda seçmenin tercihleri şöyle oldu: Millet İttifakı: Yüzde 47,5. Cumhur İttifakı: Yüzde 41,3. Kararsızlar: Yüzde 11,2. Haber Merkezi

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