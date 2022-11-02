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2 KASIM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Millet adalet ve özgürlük istiyor

02 Kasım 2022, Çarşamba 17:52
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında konuştu.

Akşener, iktidarı eleştirerek “İki hafta önce sansür yasasını Meclis’ten geçiren Erdoğan’ın, şimdi özgürlük vadettiğini söyleyen Erdoğan “Daha dün mutlu ve huzurlu bir hayat isteyen gençlerimize süfli diyen Bay Kriz, şimdi çıkmış ‘Geleceği birlikte inşa edelim’ diyor. Bay Kriz’in Türkiye’ye verecek hiçbir şeyi kalmadı. Milletimiz bunu görüyor. Vatandaşımız geçim sıkıntısına çare arıyor. Adalet ve özgürlük istiyor. Bunları veremeyen Bay Kriz’in yeni masallarına da inanmıyor. Erdoğan’a göre ülkemizde hiçbir dert yok. Sanırsın millet parayı koyacak yer yok, ekonomiyi batırmamış, milletimiz son 4 yılda zenginleşmiş! Sanırsın konuttan otomobile, telefondan gıdaya tüm ürünleri daha ucuza satın alır olmuşuz! Tarihimizde çok çeşitli kutlamalar yaptık ama enflasyonun yüzde 80’i aşmasını, doların 18’i geçmesini ilk defa kutluyoruz. Gerçekten ibretlik! Hâlâ ‘ah bir seçilsem neler neler yapacağım’ diyor. 4,5 yıl önce de ‘Bu kardeşinize verin yetkiyi, görün etkiyi’ demişti. Verdik yetkiyi, gördük etkiyi... Yetkiyi verin; dolarla, enflasyonla nasıl mücadele edilir görün demişti. Onu da gördük! Bundan 3 hafta Türkiye’yi yolsuzluktan biz kurtarırız demişti. Şaka gibi!” şeklinde konuştu.

Ankara - Recep Gören

 

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