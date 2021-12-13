Millet, Çin modeli değil, seçim istiyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Burdur’daki il kongresinde konuştu.

Erbakan, “Beka edebiyatıyla, algı operasyonuyla, bağırıp çağırmayla bu insanları daha fazla oyalayamazsınız. Bu insanları bu hikâyelerle hiçbir yere götüremezsiniz. Bu gidişle dediğim gibi yapılacak olan ilk seçimde DSP’nin yüzde 22’den yüzde 1’e düşmesi gibi sizde barajın altında kalırsınız, bizden söylemesi. Dost acı söyler. ‘Efendim biraz daha sabredin, Çin modeli uyguluyoruz, biraz daha bekleyin, 6 ay sonra sonuç alacağız’… Hiç boşuna nefes tüketmeyin, milletin bu hikâyelere artık karnı tok. Bu millet sizden Çin modeli, Japon modeli, Vietnam modeli değil… Bu milletin sizden tek bir isteği var; bir an evvel seçim sandığını getirip önüne koymanızı istiyor” ifadelerini kullandı.

Burdur - Anka