Millet her gün gelen zamlardan bunaldı

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, iktidarın Haziran ayına zam yağmuru ile başlamasına eleştirdi.

Şahinalp, konutlarda elektriğe yüzde 15, doğalgaza da yüzde 30 zam yapılmasına dikkat çekerek, “Yapılan zam ile birlikte doğalgaz tarifesi son bir yılda elektrik santrallerinde yüzde 630, sanayide yüzde 601 ve konutlarda ise yüzde 146 oranında zamlandı. Bu denli artan girdi maliyetleri ile sanayicimiz nasıl üretim yapsın, dünya pazarlarında nasıl rekabet etsin? İzlediğiniz enerji politikası ile ne kadar övünseniz azdır!” dedi. Benzin ve motorine de büyük zamlar yapıldığını söyleyen Şahinalp, “Milletimiz her gün yapılan zamlardan bunaldı. Artık yeter diyor. (…) Yapılan zamlarda iktidarın hatalı ekonomi politikası sonucu artan döviz kurları yüzde 75, küresel petrol fiyatındaki yaşanan artışlar ise sadece yüzde 25 oranında etkili oluyor! Bu itibarla hiç kimse enerji fiyatlarında yaşanan aşırı artışları dış güçlere bağlamasın. Tek sorumlusu iç güçlerdir” dedi.

Ankara – Recep Gören