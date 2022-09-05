İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; Şanlıurfa’da düzenlenen kanaat önderleri ve iş insanları toplantısında konuştu.

“Tam iki buçuk yıldır dükkân dükkan geziyorum. Bunun da bir mesajı var, önce benimle dalga geçildi ama şimdi herkes tekrarlıyor. Sürdürülebilir bir iş yaptığınız zaman mutlaka oraya dikkat çekersiniz” diyen Akşener, “Bu ülke yorgun, bu millet yorgun; bu millet huzur istiyor. Bu millet artık yan yana yürümek istiyor. Bu millet, bu insanlar liyakatli kadrolar tarafından yönetilmek istiyor. Bu insanlar yandaş kayırmanın bitmesini istiyor. Bu insanlar, arkasında 92 puan alıp atanamamış çocuğunun yerine 58 puanla atanmış gençlerin varlığını duymak istemiyor. ‘Ev genci’ denilen bir kavram var büyükşehirlerde. Onların olmasını istemiyor. Haksızlıkların, hukuksuzlukların giderilmesini, adaletin tesis edilmesini istiyor… Herkes, masanın altında birbirinin ayağına tekme attığı ve bu tekmeler sonucunda oluşan acıların ortadan kalkmasını istiyor. Bunun anlamı makulde buluşmaktır” diye konuştu.

DOĞRU BİR TERAZİDE HER BİRİMİZİ BİR TARTIN

Akşener, “Elbette oylarınıza talibiz ama bugün onu yapmak için gelmedik” dedi ve ekledi: “Şöyle bir şey; hiçbir dükkânın içinde bir siyasi partiyi yermedim, bizim partimizi övmedim, propaganda yapmadım. O nedenle buradayım. Seçim zamanı arkadaşlarımız hepinizi ikna etmeye gelecekler, bütün siyasi partilerden bahsediyorum. İkna edebilen oylarınızı alacak ama benim sizden istirhamımdır, arzumdur; doğru bir terazide her birimizi bir tartın. Şu andan itibaren siz konuşacaksınız biz dinleyeceğiz, siz söyleyeceksiniz biz not alacağız, siz soracaksınız biz cevaplandıracağız.”

Şanlıurfa - anka