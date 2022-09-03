Millet İttifakı 4 puan öne geçti

AREA Araştırma Şirketi, ağustos ayında gerçekleştirdiği Türkiye siyasi gündem araştırması anketinin sonuçlarını paylaştı.

AREA Araştırma Şirketi’nin son seçim anketine göre, Millet İttifakı’nın oy oranları Cumhur İttifakı’nı geçti. Anket, 26 ilde 24 - 30 Ağustos 2022 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2 bin kişi ile gerçekleştirildi. Ankete göre, Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 38,1 oldu. Millet İttifakı ise yüzde 42,8 oy oranına ulaştı. Katılımcılara, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni başarılı buluyor musunuz?” sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 30,7’si soruya evet derken, yüzde 55’i Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni başarılı bulmadığını belirtti. “Türkiye’nin yönetim sistemi ile ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 30,3’ü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yüzde 53,2’si Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem cevabını verdi. Kararsız/sandığa gitmem diyenler dağıtıldığında; Türkiye’nin yönetim sisteminin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” olması gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 63,7 olarak belirlenirken, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olmasını belirtenlerin oranı ise yüzde 36,3’te kaldı.