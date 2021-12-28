Millet İttifakı 6 partiye çıkabilir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ESİAD toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Akşener, erken seçimin 2022 Haziran’da olabileceğini belirterek, ”Biz 24 Haziran’da 4 siyasî parti olarak 31 Mart’ta 2 yeni parti ile girdik. Önümüzdeki seçimde belki yeni kurulan 2 parti ile belki 6 partili bir millet ittifakı olacağız. (...) Bu alanı genişletmek zorundayız. O seçmene en yakın dili oluşturabilecek biziz. Elbette ki DEVA ve Gelecek Partisi’nin de oy alabileceği alan. Evet, 13’ncü Cumhurbaşkanı Millet İttifakı’nın adayı olacak” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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