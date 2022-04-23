Demokrat Parti Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp, “Millet İttifakı aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 24 Nisan toplantısı öncesi 6’lı masadaki tüm liderleri ziyareti ile ilgili Cumhur İttifakı ve medyasından yapılan açıklamalar yalanlandı. DP Lideri Uysal’ın attığı tweeti gerekçe göstererek, Millet İttifakı ile ilgili yapılan değerlendirmelerin doğru olmadığını dile getiren Demokrat Parti Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp, iddiaların aksine Babacan ve Davutoğlu’nun Gültekin Beyi her zamanki gibi gayet iyi karşıladığına dikkati çekti.

Independent Türkçe’nin haberine göre ziyarette tweet meselesinin konuşulmadığı gibi, gündeme bile gelmediğini aktaran Şahinalp, Babacan ve Davutoğlu ziyaretlerinin yaklaşık 50 dakika sürdüğünü, hiçbir sorun ile karşılaşmadıklarını aktararak şöyle devam etti: “İddia edildiği gibi bir soğukluk söz konusu değil. Soğukluk veya dargınlık olsa görüşme ortalama 1 saat sürmezdi. İddialar doğru değil, Millet İttifakı aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor.”

Ne olmuştu?

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 10 Nisan Pazar günü Twitter paylaşımında cumhurbaşkanı adayıyla ilgili üç kriter sıralamıştı. Kriterler arasında “20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak” ifadesini kullanılmıştı. Bu ifade ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın kastedildiği öne sürülmüştü. Uysal, daha sonra bir açıklama yaparak, “Bu konuya dair ifadelerimin farklı mecralarda maksadım dışında yorumlandığını üzülerek gözlemliyorum. Kast ettiğim kişiler açıkça Beştepe etrafında kümelenmiş dar çıkar gruplarıdır. Ortak bir yaşam inşaası için 6’lı Masa etrafında biraraya gelmiş partiler/liderler değildir” ifadelerini kullanmıştı.

Haber Merkezi