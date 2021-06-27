Millet İttifakı, Cumhur’u geçiyor

Avrasya Araştırma’nın son anketine göre Millet İttifak’nın oy oranı 41,6 olurken Cumhur İttifakı ise yüzde 37,8 oy alıyor.

Uluslar arası yayımlanan bütün anketleri bünyesinde toplayarak takipçileri ile paylaşan Europe Elects, Türkiye’de Avrasya Araştırma’nın yaptığı son anket sonuçlarını paylaştı. Ankette AKP ve MHP’deki erime dikkat çekti. Anket sonuçlarına göre AKP yüzde 29,5, MHP ise yüzde 8,3 oy alıyor. Cumhur İttifakı’nın toplam oy oranı ise yüzde 37,8 oldu. Millet İttifakı’nın oy oranlarındaki yükselme gözlemlenirken, CHP yüzde 26,9, İYİ Parti ise yüzde 14,7 oy aldı.

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