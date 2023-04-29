Millet İttifakı demokrasi seçeneğini sunuyor

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, yurt dışında oy kullanmaya başlayan vatandaşlara seslendi.

“Millet İttifakı olarak biliyoruz ki ortak akılla, istişareyle ve uzlaşmayla çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Son yıllarda bir kez daha solmuş ancak her seferinde filizlenmeyi başaran demokrasimizi birbirleriyle konuşmayı ve uzlaşmayı başarabilen aklıselim insanlar olarak yeniden yeşerteceğiz” diyen Yeneroğlu, “Bu seçim aslında bir referandum. Vatandaşımız bu seçimlerde siyasi partiler arasında bir tercih yapmayacak. Bir tarafta kendi gibi düşünmeyen herkesi korku ve baskıyla dışlayan tek tipçi yönetim var. Bizim seçmene sunduğumuz seçenek ise demokrasidir. Her vatandaşlarımızın özgürce yaşadığı sistemdir” dedi.

Yeneroğlu, “Yurt dışındaki tüm vatandaşlarımızı vatandaşlık görevlerini yerine getirmeye ve demokratik değişimin yanında olmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Ankara - Fatih Karagöz