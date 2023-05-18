Millet İttifakı: En iyi kadro bizde

Seçimlere 10 gün kala Millet İttifakı’nın liderleri bir araya geldi.

CHP Genel Merkezi’nde yapılan, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu‘nun ev sahipliğindeki toplantıya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı. Girişte görüntü vermeyen liderlerin yaklaşık 3 saat süren toplantıda seçim güvenliği başta olmak üzere 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde izlenen stratejiyi görüştü. Toplantı sonunda bundan önceki toplantılarda yapılan yazılı ortak açıklama da yapılmadı. Millet İttifkı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim öncesi bakanlar kurulunu açıklayarak ‘en iyi kadro bizde’ mesajı vereceği öne sürüldü. Kişilerin belli olması seçmeni yeni isimler üzerinden motive edecek bir plan olarak parti kurmaylarınca tartışılıyor. Ankara - Adnan Solmaz

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