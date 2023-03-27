Millet İttifakı ilk turda kazanmalı

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, gerçekleştirdikleri son anketin sonuçlarını Habertürk TV canlı yayınında açıkladı.

Buna göre katılımcıların yüzde 47’si, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz?” sorusuna ‘Kemal Kılıçdaroğlu’ yanıtını verdi. ‘Recep Tayyip Erdoğan’ diyenlerin oranı ise yüzde 42 oldu. Kulat’ın söz konusu ankete dair açıklamaları şöyle: “Kemal Kılıçdaroğlu diyenler yüzde 47, Recep Tayyip Erdoğan diyenler yüzde 42. Üç puan içerisinde Muharrem İnce’nin de olduğu ‘diğer’ başlığı altında... Sadece ‘Muharrem İnce’ diye şundan sormadık, başka adaylar da düşünebilirler diye. Ama çok ilginç. Yüzde 8 ‘kararsızım’ diyenler var, ama bu kararsız olduğunu söyleyen seçmenlerin neredeyse tamamına yakını HDP’li seçmeni olduğu fikrindeyim. Bunlar parti yönetiminin işaretine bakıyor.”

Haber Merkezi