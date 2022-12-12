'Millet İttifakı kazanır'

BUPAR Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nin 21 ilde bin 112 yurttaşla yüz yüze görüşülerek hazırladığı ankette, çarpıcı veriler ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Rıfat Kırcı’nın aktardığı ankete göre, “CHP’nin İkinci Yüzyıla Çağrı” programına vatandaşlar ilgi gösterdi. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 66,9’u CHP’nin, “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi”ni duyduklarını belirtti. Ankete göre, katılımcıların yüzde 57,1’i beyannamedeki hedefleri beğenirken, yüzde 27,7’si beğenmedi. Fikrini belirtmeyenlerin oranı ise, yüzde 15,2 oldu. Ankette katılımcılara Altılı Masa’nın 84 maddelik anayasa değişikliği önerisini duyup duymadıkları da soruldu. Katılımcıların yüzde 64,9’u “evet” derken, yüzde 35,1’i duymadığını aktardı. Katılımcıların yüzde 54,1’i ise Altılı Masa’nın masanın anayasa değişiklik önerisini beğendiğini vurguladı, “fikrim yok” diyenlerin oranı ise, 17,3 oldu. Haber Merkezi

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