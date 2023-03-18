Millet İttifakı’ndan bir talebimiz yok

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “HDP, Kılıçdaroğlu’ndan ne isteyecek?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Demirtaş T24’teki yazısının ilgili bölümünde özetle şunları kaydetti: “HDP, Millet İttifakının parçası değil, olmak gibi bir isteği de yok. Zaten HDP, Emek ve Özgürlük İttifakı’nın kurucu parçası ve kendi öz gücüyle de parlamentoya girecektir. Dolayısıyla HDP’nin kimseden bakanlık, milletvekilliği talebi yoktur. HDP, önümüzdeki dönemde parlamentonun ana muhalefet partisi olmaya adaydır. Bununla birlikte HDP’nin duymak ve emin olmak istediği şey, yeni dönemde demokratik değişimin ciddiyetle, içtenlikle ele alınıp alınmayacağıdır.” Haber Merkezi

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