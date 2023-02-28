Millet İttifakı’nın adayı 2 Mart’ta belli olacak

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından, afet bölgesi ilan edilen 11 ilde seçimlerin nasıl yapılacağı tartışılıyor.

Yüksek Seçim Kurulu heyeti, durum değerlendirmesi için bölgeye heyet gönderirken, İYİ Parti’den de seçim konusunda dikkat çeken bir öneri geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, ikametgahını başka kentlere alan depremzedelerin ayrıldıkları kent için oy kullanmalarını içeren bir kanun değişikliği önerdi. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı hakkında da konuşan Sözcü Zorlu, “Aday ismi 2 Mart’ta belli olacak” dedi.

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