Millet İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “Başkent Yeni Otobüsler ile Buluşuyor” Programı’nda, “Büyükşehir belediye başkanlarımızın ve ilçe belediye başkanlarımızın yaptığı özverili çalışmalar sayesinde inanıyorum ki, seçim ne zaman olur bilemiyorum, yapılacak ilk seçimde 13. Cumhurbaşkanının Millet İttifakı’nın adayının seçileceğine ve 13. Cumhurbaşkanı olacağına inanıyorum” dedi.

Çılgın projelere gerek olmadığını söyleyen Akşener, “EBA’ya pandemide çocukların giremediğini ve evlerine internet bağladığınızı’ söylediniz, ben bir köy okulunda ilkokulu bitirmiş bir insanım. Eğitim bu ülkede fırsat eşitliğini sağlayan en önemli konudur. Bu pandemi sürecinde ben Anadolu’yu dolaştım Van’da, Niğde’de, Aksaray’da, Türkiye’nin her yerinde aynı şeyle karşılaştım. Küçücük çocuklar geldiler yanıma ‘tabletiniz var mı?’ dedim ‘yok’ dediler, internetleri yok. Bağıra bağıra ağlamak istiyorum. Umarım saraylarda yaşayanlar sizin ayağınıza çelme takmak yerine bu çalışmaları örnek alırlar ve Türkiye genelinde bu hukuksuzluğun bu acımasızlığın önüne geçerler” diye konuştu. Ankara - Adnan Solmaz

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