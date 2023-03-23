Millet İttifakı: Seçime ittifakla gireceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Millet İttifakı olarak hazırız. Seçim ittifakımızı da YSK Başkanlığı’na sunduk. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkan yardımcıları Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) İttifak Protokolü’nü sundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Amacımız yeni bir siyaset kültürü ve yönetim anlayışı ile Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının başında Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak, adaleti tesis etmek, farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul ederek, özgürce yaşamak, refahı sağlamak, her bireyin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmesini temin etmektir. Bu amaçla bir araya geldik, bu amaçlarla belirlediğimiz tüm mutabakat metinleri ve ilkelerimiz ışığında Millet İttifakı olarak hazırız” dedi.

Millet İttifakı İttifak Protokolü’nü YSK’ya sundu. YSK’ya CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin ve Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhan Yücel birlikte teslim ettiler. Genel başkan yardımcıları, YSK Başkanı Ahmet Yener ile görüştükten sonra YSK önünde basın açıklaması yaptı.

AMACIMIZ; ADALETİ TESİS ETMEK, ÖZGÜRCE YAŞAMAK

Millet İttifakı adıyla altı partinin hazırladığı protokolün YSK Başkanlığı’na sunulduğunu söyleyen Muharrem Erkek, “Bizler 2021 yılı Eylül ayından bu yana bir aradayız. Birlikte çalışıyoruz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metnimiz, 84 maddeyi kapsayan Anayasa değişikliği önerimiz, Ortak Politikalar Mutabakat Metnimiz, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Yol Haritamız, belirlediğimiz ilkeler ışığında Millet İttifakı olarak 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimine katılacağız. 14 Mayıs’ta yalnızca iktidar değişmeyecek, büyük bir zihniyet değişimini de hep birlikte yaşayacağız. Amacımız yeni bir siyaset kültürü ve yönetim anlayışı ile Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının başında Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak, adaleti tesis etmek, farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul ederek, özgürce yaşamak, refahı sağlamak, her bireyin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmesini temin etmektir. Bu amaçla bir araya geldik, bu amaçlarla belirlediğimiz tüm mutabakat metinleri ve ilkelerimiz ışığında Millet İttifakı olarak hazırız. Seçim ittifakımızı da bugün YSK Başkanlığı’na sunduk. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun.”