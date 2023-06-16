Millet İttifakı yerel seçimde de gündemde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, yerel seçimlerde de Millet İttifakı’nın bir araya gelebileceğini belirterek, “İttifak yerel seçimde daha etkili oluyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, yerel seçimlerde de Millet İttifakı’nın biraraya gelebileceğini söyledi.

BBC Türkçe’ye konuşan Kuşoğlu “Seçim sonrasında ittifak ortakları arasında bir mesafe oluştu sanki. Örneğin İYİ Parti kanadından ittifak bitti, bazı partilerden yerel seçimde kendi adaylarıyla yarışabilecekleri açıklamaları geldi. Yerel seçimlere dönük yeni ittifak stratejisi nasıl olacak?”sorusuna Kuşoğlu, “İttifak seçim kanununda yer alan hukuki bir konu. Genel seçimler için getirilmiş bir düzenleme. Dolayısıyla genel seçimler bitti, dedikleri gibi seçim ittifakı da bitmiş vaziyette. Ancak uygulamada bu ittifak yerel seçimler için çok daha etkili olabiliyor bir çok yerde. O nedenle yerel seçimlerde de devam ettirebilmemiz gerekiyor. Her ne kadar resmi olarak bitmiş olsa bile, seçimlere yakın adaylar belirlendikçe, daha kazanabilir adaya hem seçmen yönelecektir, hem de biz de seçilebilecek adaya odaklanacağız. Bunu bazı yerlerde bir seçim iş birliği şeklinde resmi olarak ortaya koyabiliriz. Birçok yerde de zaten seçmen tarafından yapılacaktır diye düşünüyorum. Şu anda partilerin aday çıkaracağız demesi normal, her parti ister. Ama seçimler yaklaşınca daha farklı tutumlar alınacaktır, daha realist bakılacaktır” cevabını verdi.

Haber Merkezi