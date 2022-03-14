Millet İttifakını bölme hamlesi

AKP ve MHP’nin Meclis’e sunduğu seçim kanunu teklifini değerlendiren MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, “Cumhur İttifakının TBMM’ye sunacağı Seçim yasası düzenlemesinde en önemli hamle; % 7 Baraj oranında; bir partinin % 7 oy alması değil, 1 ittifakın % 7 olması ile üçüncü ittifaka yol verip millet ittifakı’nın bölünmesine kapı açma hamlesi gibi durmaktadır. Satranç hamlesi” dedi.

Yeni Seçim Yasası “D’hont Seçim Sistemi”nin büyük partiler için devamını öngörürken, diğer partiler için özellikle İttifaktaki küçük partilere d’hont kaldırıldığına dikkat çeken Kulat, Özetle; Deva - Gelecek ve başka partilerin ittifaktan kopması yada yeni girebilecek partilere havuç sunuluyor” ifadelerini kullandı. Ankara - Ahmet Terzi

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