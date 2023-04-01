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1 NİSAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Millet kavga değil, hizmet bekliyor

01 Nisan 2023, Cumartesi 18:55
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Dün Adıyaman’da ilginç bir şey oldu. Bir vatandaşımız dedi ki; ‘ilk defa Gölbaşı’na Cizre Belediyesi, Tokat Belediyesi ve Esenler Belediyesi geldi, ben çağırdım onlar geldi’ dedi.

Ben de kendisine dedim ki ‘Allah onlardan razı olsun, sizin de bu organizasyonunuzdan razı olsun’. Bir kaşık suyu, bir dilim ekmeği, bir konteyneri, bir çadırı, bir damacana suyu kim veriyorsa Allah onlardan razı olsun. Demem o ki; milletimiz bizden siyaseti dövüşerek yapmamızı beklemiyor. Milletimizin siyasetçiden beklediği seçmenin velinimet olduğu, seçmene yönelik, milletimize yönelik hizmetler üzerinden rekabet yaptığımız, birbirimize küfretmediğimiz, birbirimizi tehdit etmediğimiz bir seçim atmosferi istiyor. Deprem bize bunu gösterdi, ölümün ne kadar yakın olduğunu gösterdi. Deprem bize ecelin ne bir nefes evvel ne bir nefes sonra olduğunu gösterdi. Deprem bize birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için olmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi” dedi.

İstanbul - Anka

 

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