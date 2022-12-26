Millet razı olacak mı?

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Sayın Erdoğan lütfettiği kadar hakka hukuka razı olalım istiyor. Milletimiz buna razı mı olacak?” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, bu ülkenin yarınlarına inandıkları için umutlu olduklarını belirterek, “Yanlış enflasyon hesaplaması ile vatandaşın sofrasından ekmeğini çalıyorlar. Sanal söylemlerin hiç bir anlamı yok! Türkiye’de Varlık fonu bugünü finanse etmek için var. Küfe milletin sırtında! İktidarın temel tercihi kurtla yiyip kuzuyla ağlamak” dedi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Uysal, dar gelirli enflasyon sepetinin oluşturulması gerektiğini belirterek, “Evladına süt alamadığını söyleyen bir annenin ızdırabı, titreyen sesi vicdanlara ulaşmalı. Yapısal olarak pek çok sahada çöküş var. Enflasyona bakmasınlar, markete gitsinler” dedi.

Siyasi iklimi derinden sarsıyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararın, Erdoğan ve kurmaylarının hukukla ilgili bakış açısını gösterdiğini ifade eden Uysal, “Herkesin bildiği bir sır; İmamoğlu hakkında verilen kararı Erdoğan verdi. Adalet Bakanı laf kalabalığı yapacağına Türkiye’de adaletin sağlıklı bir şekilde işlemesine odaklansın. Tarzan zorda! Siyasal iklimi derinden sarsacak operasyonel hamleler yapacaklarını öngörmüştük. Bugün yaşıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Hak, hukuk, adalet gibi bir dertleri yok

“Siyasal iklimi zehirlemek için uğraşıyorlar” diyen Gültekin Uysal şunları söyledi: “Biz milletimizin iradesinin üzerine gölge düşmesin diye var gücümüzle çalışıyoruz. Muhafazakar demokratız diyerek, erdemliler hareketi diyerek gelenlerin demokrasi, hak, hukuk, adalet gibi bir dertleri yok. Yirmi yıldır gördük. Sayın Erdoğan lütfettiği kadar hakka hukuka razı olalım istiyor. Milletimiz buna razı mı olacak, herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir ülke mi olacak, buna karar verilecek bir seçim bu.” Erdoğan’ın suni teneffüs ile iktidarını sürdürmeye çalıştığına işaret eden Uysal, “Sınavlarda yüksek puan almış evlatlarımız, alım gücü sıkıntısı yüzünden, hayat pahalılığı yüzünden İstanbul’daki üniversiteleri tercih edemedi” dedi.