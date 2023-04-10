Millet soğana muhtaç

Kılıçdaroğlu, "Şu an bile buncağızın kilosu 30 lira. Soğan bu yahu, soğan, utanmıyorlar! Yiğidi muhtaç ettiler kuru soğana" dedi.

Millet İttifakı’nın ortak Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video yükledi. “Vatandaşın asıl gündemi bu” diyerek eline aldığı soğanı gösteren Kılıçaroğlu, Erdoğan’ın ‘kalması’ durumunda, kuru soğanın kilosunun 100 lira olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, “Bakınız asıl gündemimiz bu. Sevgili yurttaşlarım, vatandaşın asıl gündemi bu. Çünkü biliyorlar ki ben geldiğimde demokrasi gelecek, para akacak, yatırımlar akacak, dövizler düşecek, alım gücünüz artacak, bolluk bereket gelecek. Bu kadar basit. Bunların hepsi mutlaka olacak. Ha o kalırsa, bu elimdeki kuru soğan olacak 100 lira. Şu an bile buncağızın kilosu 30 lira. Soğan bu yahu, soğan, utanmıyorlar! Yiğidi muhtaç ettiler kuru soğana... dedi. Ankara - Recep Gören

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