Millet tercihini demokrasiden yana kullanacak

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Usta “Cumhur İttifakına oy kullanan sağduyulu seçmen; yasama yetkisinin (Meclis çoğunluğunun) Cumhur İttifakında olmasından dolayı 28 Mayıs seçimlerinde; tüm gücü (yasama, yürütme, yargı) tek kişiye vermeyecektir. Devlet yönetiminde denge ve denetlemeyi sağlayacaktır. Çünkü kontrolsüz güç, güç değildir ve güç yozlaşma doğurur, mutlak güç mutlak yozlaşma doğurur. Milletimiz tercihini tek adamdan değil, demokrasiden yana kullanacak” dedi. Usta şunları söyledi: “Cumhur İttifakı bileşenleri milletimizi beka, güvenlik, terör üzerinden korkuttu. Millet İttifakının seçimi kazanması durumunda buralarda zafiyet oluşacağını iddia etti. Seçimin temel belirleyicisi bu oldu. Bunlar elbette iftiraydı, olması mümkün olmayan şeylerdi.” Ankara - Mehmet Kara

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