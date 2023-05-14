Millete olan görevinizi yerine getirin

Türkiye genelinde yapılan seçim sona erdi. Oy sayımı devam ederken Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı Anadolu Ajansı’nın (AA) yayınladığı verilere sert tepki gösterdi.

Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Başta Anadolu Ajansı olmak üzere devletimizin tüm kurumlarını, sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı. Saadet Partili isim, “Milyonlarca insanımızın sandık iradesini doğru veri ışığıyla bizlere aktarın. Bu sizin milletimize olan görevidir” şeklinde ekledi.

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