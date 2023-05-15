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15 MAYIS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

'Milletimiz 'ikinci tur' diyorsa başımızın üstüne'

15 Mayıs 2023, Pazartesi 03:00
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı genel başkanlarıyla beraber açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Veriler şu anda akmaya devam ediyor. Milletimiz 'ikinci tur' diyorsa başımızın üstüne. Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız, herkes bunu görecek." dedi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin CHP Genel Merkezi'nde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile basın açıklaması yaptı.

Sandığa gidip oy kullanan tüm seçmenlere yürekten teşekkür ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, katılım oranının yüzde 90'a yaklaşması ve sürecin demokratik olgunluk içinde sürdürülmesinin ayrıca memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, bütün iftira ve hakaretlerine rağmen beklediği sonucu alamamıştır. Hiç kimse bir oldubittiye heveslenmesin. Seçim balkonda kazanılmaz. Veriler şu anda akmaya devam ediyor. Milletimiz 'ikinci tur' diyorsa başımızın üstüne. Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Herkes bunu görecek." ifadelerini kullandı.

"TOPLUMDAKİ DEĞİŞİM TALEBİ YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE"

"Geçici sonuçlar şunu göstermiştir ki Erdoğan toplumdan beklediği güvenoyunu alamamıştır." diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Toplumdaki değişim talebi yüzde 50'nin üzerindedir. AK Parti'deki oy kaybını da bu gerçek göstermektedir. Biz önümüzdeki 15 gün boyunca Türkiye için, milletimizle beraber bu ülkeye hakkı, hukuku ve adaleti getirmek için her türlü mücadeleyi yapacağız. Halkımız emin olsun, mutlaka ama mutlaka kazanacağız ve bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz."

"İTİRAZLARLA OLACAĞI ENGELLEYEMEZSİNİZ"

CHP lideri daha önceki açıklamasında, "Oylarının yüksek olduğu sandıklarda üst üste itirazlar yapılarak sistemin bloke edildiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Ankara'da 300, İstanbul'da 783 sandıkta ısrarla itirazlar var. 6 kere, 11 kere itiraz edilen sandık var. Bloke ettiğiniz Türkiye'nin iradesidir. İtirazlarla olacağı engelleyemezsiniz." ifadelerini kullanmıştı.

''BU MİLLETİN İRADESİNE BLOKE KOYMAYIN''

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu işin bir oldubittiye getirilmesine asla izin vermeyeceğiz. Algı yönetimiyle uğraşmayı bırakın, bu mesele ciddidir. Bırakın oylar gelsin, sonuç bir an evvel belli olsun. Ülkenin belirsizliğe artık tahammülü yoktur. Milletin iradesinden korkmayın. YSK'yı da sorumluluğa davet ediyorum. Elimizde ıslak imzalı tutanaklar var. Halkın oyalanmasına izin vermeyin. Bu milletin iradesine bloke koymayın. Sahadaki demokrasi emekçilerimize sesleniyorum, sandıklarını ve seçim kurullarını asla terk etmeyin. Her bir oy sayılana kadar biz buradayız."

NTV

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