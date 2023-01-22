Milletimizi açlıkta ve hukuksuzlukta eşitlediler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Diyarbakır İl Kongresi’nde konuştu.

Akşener, “Hatırlayın ‘Bu milleti, zenginlikte, hukukta, mutlulukta, eşitleyeceğiz’ demişlerdi değil mi? Ama sonra ne oldu? Milletimizi açlıkta, hukuksuzlukta, mutsuzlukta eşitlediler. Hatırlayın, yaralarımızı saracaklardı, değil mi? Ama sonra ne oldu? Hem, kanayan yaralarımızı bıçakla deştiler hem de yeni yaralar açtılar ve herkesi, acıda eşitlediler. Her şeye rağmen biz biliyoruz ki yaralarımızın bir merhemi var. O merhem bizdedir” dedi.