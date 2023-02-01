‘Milletimizin ferasetine güveniyoruz’

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığı ile ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: “Biz; milletimizin iradesine, ferasetine gerçekten inanıyoruz. Sandıktan da asla korkmuyoruz. Ancak şu birkaç hususu da hatırlamakta fayda var. 2007 ve 2017 Anayasa değişikliklerinde anayasada çok net bir ifade var. ‘Cumhurbaşkanı’nın iki defadan fazla seçilemeyeceği.’ Anayasanın lafzına ve ruhuna bir bütün olarak baktığınızda, bu anayasa demokrasi, kuvvetler ayrılığına, tek bir kişinin tahakkümüne bırakılmaması için yönetimin; bu maddeyi onun için konuşlandırmış. Burada tarih resmen açıklandığında ve sayın Erdoğan da resmen başvurduğunda; bu süreçte YSK mutlaka görüşünü açıklamak zorundadır. Artık vatandaşlarımız da buradan nasıl bir görüş çıkacağını merak etmiyor.”

Ankara - Anka