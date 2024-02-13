Milletin aklıyla alay ediyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul ilçe adaylarının tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a tepki gösterdi.

İmamoğlu, “Öyle açıklamalar görüyorum ki bir gün bir açıklama yapıyor, diyor ki ‘Yerel yönetimle iktidar aynı olmazsa hizmet gelmez bak Hatay’a geldi mi?’ diyor. Deprem bölgesinde, depremde acısı olan insanların huzurunda söylüyor. 2 gün geçiyor, ‘Biz CHP gibi oy verene hizmet getirenlerden değiliz’ diyor. Şaka gibi. Milletin aklıyla alay etmek demektir bu. Milletin iradesiyle dalga geçmektir bu. Çok ayıp, çok yazık ama millet aldanmayacak. 5 yılda bizden önce akıllarına gelmemiş, ihmal edilmiş olan konulara el attık. Birilerine rant üretmedik, halkın kaynağını israf etmedik. İstanbul en temelde gücün ve paranın akış yönünü değiştirmeyi başardı. Bütün o yatırım ve hizmetleri onun için yapabiliyoruz. Bunun için bizimle bu kadar uğraşıyorlar, onun için sıkıntıları var” dedi.

İstanbul - Anka