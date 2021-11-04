Milletin enflasyonu 2-3 kat fazla

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamları değerlendirdi.

Twitter hesabından paylaştığı videoda TÜİK rakamlarının gerçek enflasyonu yansıtmadığını belirten Ahmet Davutoğlu, “Müflis tüccar eski defterleri karıştırır, müflis iktidar da enflasyon rakamlarıyla oynar! İşte bugün bir daha gördük yıllık enflasyon TÜİK rakamlarına göre tüketici enflasyonu yüzde 19,89. Gerçek böyle mi acaba?” diye konuştu.

Gıda fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Davutoğlu, “Ama baktığımızda süt ve yoğurt yüzde 37 artmış, yumurta yüzde 47 artmış, makarna yüzde 49 artmış, margarin yüzde 50 artmış, patates yüzde 70 artmış ama onların enflasyonu yüzde 20’yi bulmuyor. Milletin enflasyonu ise yüzde 20’nin 2-3 kat üstündeyse müflis iktidarın gitme vakti gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi